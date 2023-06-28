Семейная чета воришек зачастила в асбестовский магазин игрушек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вчера, 6 июля, в один из магазинов игрушек в городе Асбесте зашли посетители, которых никак нельзя назвать желанными. Мужчина с женщиной бродили между полок с товарами, но, как выяснилось, покупать ничего не собирались. Улучив момент, думая, что её никто не видит, женщина сунула цветастую коробку в свою сумку и постаралась удалиться вслед за спутником.Но действия воришки заметила продавец и попыталась призвать к совести. Не тут-то было! Возмущенная дама хамила в ответ, супруг её «в бою» с сотрудником магазина поддержал, и оба удалились с уворованным. Но тем же вечером видеозапись с камер наблюдения, на которой виден момент кражи, была слита магазинным руководством в соцсети. И это возымело эффект!Узнав, что его с супругой ославили на весь, не такой уж многолюдный Асбест, молодой человек на следующий день заявился с пузом наголо в магазин опять. И, вроде бы, с целью похвальной — оплатить украденный товар и извиниться. Взамен он просил удалить из публичного доступа компрометирующее их чету видео. Но, увы! Чуда исправления не произошло. Беседуя с продавщицей, мужчина незаметно набивал карман различной мелочёвкой с прилавка.Но то, что не попалось на глаза продавщице, попало в цепкий объектив камеры! И уже сегодня второй видеоролик пошёл гулять по соцсетям. Теперь он обличает воровкой не только бесстыжую уралочку, но и её не менее бесстыжего супруга.