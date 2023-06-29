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Бывшему замглавы Екатеринбурга Виктору Контееву вынесли новый приговор

14.10 Пятница, 7 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывшему заместителю главы администрации Екатеринбурга Виктору Контееву вынесли новый приговор. Сысертский районный суд признал его виновным в вымогательстве, покушении на убийство предпринимателя, легализации имущества и мошенничестве.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ рассказали, что в декабре 2009 года Контеев вместе с членами возглавляемой им ОПГ требовали от предпринимателя передать им доли в уставном капитале коммерческой организации, однако получили отказ.

В апреле 2010 года Контеев разработал план убийства предпринимателя. Однако довести этот план до конца подчиненные ему лица не сумели по не зависящим от них обстоятельствам.

После этого Виктор Контеев мошенническим путем похитил долю в размере 50% уставного капитала предприятия и легализовал имущество, полученное преступные путем.

Напомним, что Виктора Контеева еще в 2018 приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей за вымогательство, получение взятки, подстрекательство к убийству и другие преступления.

С учетом ранее назначенного наказания Сысертский районный суд приговорил Контеева к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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12:19 В Первоуральске утонул 16-летний подросток
11:46 В Екатеринбурге еще двух человек госпитализировали с менингококковой инфекцией
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