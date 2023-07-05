Возрастное ограничение 18+
Жителя Тавды приговорили к пяти годам колонии за гибель подростка на водоеме
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Тавдинский районный суд вынес приговор мужчине по делу о гибели подростка на водоеме. Мальчик погиб из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации лодки.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 7 августа 2022 года местный житель, будучи пьяным, управлял надувной резиновой лодкой с подвесным мотором. Он собирался ловить рыбу. Помимо мужчины в лодке находился подросток, который тоже был пьян.
Мужчина остановил лодку, однако не перевел рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение. Осознавая, что подросток находится в лодке без спасательного жилета, обвиняемый попросил его потянуть за рукоятку, чтобы запустить двигатель. Несовершеннолетний переместился туда, где находился мужчина. Центр тяжести сменился. Подросток потянул за рукоятку и запустил двигатель.
Из-за смещения центра тяжести лодка резко двинулась вперед, ее носовая часть поднялась над поверхностью воды. В результате мужчина и подросток упали в воду. Мальчик погиб.
Мужчина частично признал свою вину. Тавдинский районный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 7 августа 2022 года местный житель, будучи пьяным, управлял надувной резиновой лодкой с подвесным мотором. Он собирался ловить рыбу. Помимо мужчины в лодке находился подросток, который тоже был пьян.
Мужчина остановил лодку, однако не перевел рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение. Осознавая, что подросток находится в лодке без спасательного жилета, обвиняемый попросил его потянуть за рукоятку, чтобы запустить двигатель. Несовершеннолетний переместился туда, где находился мужчина. Центр тяжести сменился. Подросток потянул за рукоятку и запустил двигатель.
Из-за смещения центра тяжести лодка резко двинулась вперед, ее носовая часть поднялась над поверхностью воды. В результате мужчина и подросток упали в воду. Мальчик погиб.
Мужчина частично признал свою вину. Тавдинский районный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Краснотурьинске в открытый колодец упал подросток
04 июля 2023
04 июля 2023
Водомат, из-за которого в Екатеринбурге погиб подросток, был подключен к сети незаконно
04 июля 2023
04 июля 2023