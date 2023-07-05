Жителя Тавды приговорили к пяти годам колонии за гибель подростка на водоеме

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Тавдинский районный суд вынес приговор мужчине по делу о гибели подростка на водоеме. Мальчик погиб из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации лодки.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 7 августа 2022 года местный житель, будучи пьяным, управлял надувной резиновой лодкой с подвесным мотором. Он собирался ловить рыбу. Помимо мужчины в лодке находился подросток, который тоже был пьян.Мужчина остановил лодку, однако не перевел рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение. Осознавая, что подросток находится в лодке без спасательного жилета, обвиняемый попросил его потянуть за рукоятку, чтобы запустить двигатель. Несовершеннолетний переместился туда, где находился мужчина. Центр тяжести сменился. Подросток потянул за рукоятку и запустил двигатель.Из-за смещения центра тяжести лодка резко двинулась вперед, ее носовая часть поднялась над поверхностью воды. В результате мужчина и подросток упали в воду. Мальчик погиб.Мужчина частично признал свою вину. Тавдинский районный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.