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В Красноуфимске экс-директора муниципального предприятия будут судить за получение взяток
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красноуфимске перед судом предстанет бывший директор одного из муниципальных предприятий. Он обвиняется во взяточничестве.
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый во время встречи с лицом, которое представляло интересы нескольких организаций, согласился за взятки заключить контракты по результатам проведения открытых аукционов.
Обвиняемый, будучи председателем закупочной комиссии, включал в условия контактов невыгодные и трудновыполнимые условиями, чтобы не заключать контракты с другими организациями. Таким образом, это способствовало заключению контактов с конкретными компаниями.
Общая сумма взяток, полученных бывшим директором, составляет свыше 1,6 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд.
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый во время встречи с лицом, которое представляло интересы нескольких организаций, согласился за взятки заключить контракты по результатам проведения открытых аукционов.
Обвиняемый, будучи председателем закупочной комиссии, включал в условия контактов невыгодные и трудновыполнимые условиями, чтобы не заключать контракты с другими организациями. Таким образом, это способствовало заключению контактов с конкретными компаниями.
Общая сумма взяток, полученных бывшим директором, составляет свыше 1,6 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд.
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