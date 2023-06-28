В Красноуфимске экс-директора муниципального предприятия будут судить за получение взяток

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Красноуфимске перед судом предстанет бывший директор одного из муниципальных предприятий. Он обвиняется во взяточничестве.По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый во время встречи с лицом, которое представляло интересы нескольких организаций, согласился за взятки заключить контракты по результатам проведения открытых аукционов.Обвиняемый, будучи председателем закупочной комиссии, включал в условия контактов невыгодные и трудновыполнимые условиями, чтобы не заключать контракты с другими организациями. Таким образом, это способствовало заключению контактов с конкретными компаниями.Общая сумма взяток, полученных бывшим директором, составляет свыше 1,6 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд.