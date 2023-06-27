Заступившегося за друга жителя Красноуральска на 6 лет лишат свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Красноуральский городской суд определился с наказанием для жителя Красноуральска, который пару лет назад нанёс человеку травму, от которой тот впоследствии скончался. Преступление было совершенно при попытке подсудимого заступиться за друга.Конфликт между подсудимым Станиславом Меньшиковым и погибшим произошёл 29 мая 2021 года. Первому позвонил его друг и сообщил, что ему мешают попасть домой некие трое мужчин. Меньшиков позвал ещё одного приятеля и направился к звонившему. Там они все трое пришли на квартиру, где проживали обидчики. В результате возникшей между двумя троицами перепалки Меньшиков ударил одного из противников кулаком в лоб, от чего тот упал и потерял сознание.Предельно тяжёлый характер травмы проявился через две недели, когда потерпевшего пришлось госпитализировать в Сухоложскую городскую больницу. А 14 июня он скончался на больничной койке. Судмедэксперты установили причино-следственную связь между майским ударом в лоб и июньской кончиной ударенного.Меньшикова судили по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматривающей случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на 6 лет. Пока осуждённый имеет возможность подать апелляцию — приговор не вступил в законную силу.