ФСБ задержала в Екатеринбурге мужчину по делу о госизмене





– рассказали в УФСБ по Свердловской области. «Спецслужбой установлено, что 39-летний мужчина осуществил переводы денежных средств на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, и совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области задержали уроженца Украины по обвинению в государственной измене.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в свердловском УФСБ, мужчина обвиняется в том, что оказывал финансовую помощь ВСУ. Его задержали при попытке пересечь государственную границу России.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.