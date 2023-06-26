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Директора завода «Пластблок» застрелили в Верхней Пышме
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме застрелили Сергея Лухманова – создателя и директора завода «Пластблок» (компания была реорганизована в ООО «П-С-К»).
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на местного жителя, Сергея Лухманова застрелили из ружья 3 июля на территории предприятия на улице Пролетарской, 32, в корпусе Б.
В Следственном комитете пока данную информацию не прокомментировали. В самой компании подтвердили смерть Лухманова.
Как рассказали в компании, у мужчины остались жена и дети. Прощание с ним состоится 6 июля в 10.50 на Верхнепышминском кладбище, в храме Александра Невского.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на местного жителя, Сергея Лухманова застрелили из ружья 3 июля на территории предприятия на улице Пролетарской, 32, в корпусе Б.
«Просто зашел на территорию завода, поднялся к директору и застрелил его. Спасти не удалось. Убийца сбежал. По последней информации, его тело нашли вчера в районе Залесье, он покончил с собой»,
– сообщил собеседник издания.
В Следственном комитете пока данную информацию не прокомментировали. В самой компании подтвердили смерть Лухманова.
Как рассказали в компании, у мужчины остались жена и дети. Прощание с ним состоится 6 июля в 10.50 на Верхнепышминском кладбище, в храме Александра Невского.
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