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Убийцу с консервным ножом из Екатеринбурга отправят в колонию

20.36 Вторник, 4 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге закончился судебный процесс над женщиной, которая в 2021 году в ходе бытовой ссоры убила своего благоверного. Необычное в данном, — увы! — довольно обыденном случае является орудие убийства. От мужа женщина умудрилась избавиться при помощи простого консервного ножа.

Бытовое убийство было совершенно 13 ноября 2021 года средь бела дня. В квартире одного из жилых домов на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга супруги ссорились до тех пор, пока женщина не схватилась за консервный нож. Им она била мужа до тех пор, пока он не истёк кровью. Как сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области, на теле мужчины было найдено более 10 ран от этого кухонного инструмента.

Екатеринбурженку 1970 года рождения судили по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Судья приговорил её к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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