В Екатеринбурге четверо мужчин напали на девушку





– сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками отдела полиции № 12 по факту публикации о возможных противоправных действиях неизвестных лиц проводится проверка. Сотрудники полиции просят возможную потерпевшую связаться с ними по телефонам в Екатеринбурге: 8(343)356-42-12 или 8(343)294-14-94 и сообщить подробности происшествия»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Четверо мужчин напали на девушку в Екатеринбурге. За нее заступился молодой человек и в итоге получил травмы.Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что четверо граждан, предположительно, иностранного государства, напали на местную жительницу. За девушку заступился проходивший мимо молодой человек. Тогда нападавшие отпустили женщину и переключились на парня. В результате ему были причинены телесные повреждения.По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности нападавших и пострадавшей. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью молодого человека, проведут соответствующее экспертное освидетельствование.В УМВД по Екатеринбургу добавили, что заявлений от молодого человека, а также от женщины в полицию не поступали.