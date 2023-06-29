Угонщика автомобилей эффектно задержали на окраине Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В одном из гаражных массивов на окраине Екатеринбурга произошло задержание мужчины, подозреваемого в угоне автомобилей. В операции принимали участие сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу и бойцы ОМОН «Росгвардии».Несколькими машинами сотрудники правоохранительных органов перегородили выезд от гаражей грузовой «ГАЗели» с надписью «Приём лома». Оперативники вытащили из грузовичка водителя и его пассажира. В кузове машины ими были обнаружены детали от краденной машины, а в одном из гаражей чуть позже обнаружилось и само угнанное транспортное средство в сильно разобранном состоянии.Один из задержанных подозревается в угоне двух автомобилей иностранного производства — машин «Киа Рио» и «Хендай Солярис». Обе они исчезли с улиц, расположенных в районе Химмаш, — одну угнали с улицы Инженерной, а вторую — с неохраняемой парковки на улице Альпинистов.Второго человека из передвижного пункта приёма металлоломе отпустили. Он оказался рабочим, которого злоумышленник нанял себе в помощь, не посвящая в детали своей деятельности, — поясняет телеграм-канал «Патрульный участок».