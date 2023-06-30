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Руководителя «Мехпрачечной СвЖД» перевели из СИЗО под домашний арест
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мосгорсуд выпустил из СИЗО вице-президента по пассажирским перевозкам РЖД Михаила Акулова и руководителя ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина, заменив им меру пресечения в виде домашнего ареста. Их обвиняют в растрате средств РЖД.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, с февраля 2008 года по январь 2016 года обвиняемые похитили 330,5 миллиона рублей, выделенных РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. Согласно инвестиционному соглашению с дочерней структурой РЖД – АО «Федеральная пассажирская компания» – строительство объекта должны были завершить к 31 мая 2020 года, но этого не случилось.
Отмечается, что при этом в ходе расследования выяснилось, что признанная потерпевшей «ФПК», еще четыре года назад вернула себе 90% суммы, которую следствие сейчас считает похищенной. Защита, опираясь на эти сведения, настаивает на незаконности уголовного преследования обвиняемых, пишет издание.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, с февраля 2008 года по январь 2016 года обвиняемые похитили 330,5 миллиона рублей, выделенных РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. Согласно инвестиционному соглашению с дочерней структурой РЖД – АО «Федеральная пассажирская компания» – строительство объекта должны были завершить к 31 мая 2020 года, но этого не случилось.
Отмечается, что при этом в ходе расследования выяснилось, что признанная потерпевшей «ФПК», еще четыре года назад вернула себе 90% суммы, которую следствие сейчас считает похищенной. Защита, опираясь на эти сведения, настаивает на незаконности уголовного преследования обвиняемых, пишет издание.
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