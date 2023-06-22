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Осуждён последний участник промышлявшей в Каменске-Уральском грабежом троицы

19.45 Четверг, 29 июня 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Каменске-Уральском прошёл суд над местным жителем, который с двумя своими приятелями грабил сограждан и вымогал у них деньги. Оба его подельника осуждены были раньше, а этот скрывался от правосудия.

Преступление трёх друзей «с большой дороги» началось с того, что они напали с угрозами на прохожего на одной из улиц Каменска-Уральского. Для подкрепления слов преступная троица пустила в дело кулаки и газовый баллончик. Запугав жертву, они вынудили мужчину проехать вместе с ними к банку и снять для них деньги с карточки.

Но и получив чужие деньги, бандиты не удовлетворились. Они привезли ограбленного ими человека в квартиру одного из нападавших, где продолжили его мучать, требуя ежемесячно платить им дань. Жертву они отпустили только после того, как получили от него согласие на ежемесячные выплаты. Заодно они заставили потерпевшего позвонить знакомому и выманить его в условленное место. Теперь уже для того начались побои и угрозы с требованием денег.

Позже оба потерпевших договорились вместе обратиться в полицию. После их заявления двое преступников были схвачены и осуждены. А третий получит своё наказание только сейчас. Процесс над ним проходил в Красногорском суде Каменска-Уральского. Судили негодяя по двум статьям, за грабёж группой лиц по предварительному сговору и за вымогательство. Приговор — 3 года лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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