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Екатеринбуржца осудили за нанесение смертельных травм школьному другу
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за нанесение смертельных травм своему школьному другу.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 1 июня прошлого года екатеринбуржец распивал спиртное со своим другом в своей квартире дома на улице Новаторов. Во время застолья они поссорились. Тогда 33-летний мужчина вооружился ножом и ударил им в область живота потерпевшего.
Осужденный не признал свою вину. Он заявил, что поддерживал дружеские отношения с товарищем еще со школы. По его словам, во время распития спиртного друг первым напал на него, ударил и душил. Якобы опасаясь за свою жизнь, осужденный ударил ножом потерпевшего.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 1 июня прошлого года екатеринбуржец распивал спиртное со своим другом в своей квартире дома на улице Новаторов. Во время застолья они поссорились. Тогда 33-летний мужчина вооружился ножом и ударил им в область живота потерпевшего.
«Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинено проникающее колото-резаное ранение живота, с повреждением нисходящей ободочной кишки, которое состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением его смерти в больнице 25 июня»,
– сообщили в прокуратуре.
Осужденный не признал свою вину. Он заявил, что поддерживал дружеские отношения с товарищем еще со школы. По его словам, во время распития спиртного друг первым напал на него, ударил и душил. Якобы опасаясь за свою жизнь, осужденный ударил ножом потерпевшего.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
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