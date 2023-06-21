Убийце таксиста вынесли приговор в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Осенью прошлого года в Екатеринбурге был убит таксист. Завладевший его автомобилем убийца был найден и задержан сотрудниками полиции в тот же день. Сегодня, 28 июня, преступнику был вынесен приговор.Дело рассматривалось в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, поскольку именно в этой части города произошло убийство. Согласно материалам следствия, преступление было совершенно ранним утром 12 ноября 2022 года на улице Черноярской. Здесь между водителем такси и его пьяным пассажиром произошёл конфликт. Клиент задумал завладеть иномаркой, и сначала побил водителя, а затем нанёс ему удар неким предметом, который так и не был найден. Из-за колото-резанного ранения груди таксист и скончался.Теперь, когда ему больше никто не мешал, убийца сам сел за руль «Фольксвагена» и поехал на нём кататься. Сначала его поездка ограничивалась территорией Екатеринбурга, но потом он отправился колесить по Свердловской области. Конечной остановкой стало село Костино Алапаевского района, где душегуб и был схвачен полицией.Судили уроженца посёлка Курьинский Ирбитского района по двум статьям — не только за убийство, но и за угон чужой машины. Судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — уточняет следственное управление СКР по Свердловской области.