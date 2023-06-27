Екатеринбуржец, ударивший ножом спящего внука, отправится в колонию





– отметили в прокуратуре. «Злоумышленник причинил молодому человек колото-резаную рану передней поверхности грудной клетки слева, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Молодой человек был своевременно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи, в результате чего его жизнь удалось спасти»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который ударил ножом спящего внука. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.В конце марта мужчина 1953 года рождения находился в квартире дома на улице Санаторной вместе с супругой. Вечером к ним пришел внук 1996 года рождения, который с недавнего времени жил с ними. За день до этого дед с внуком поссорились.Молодой человек лег спать в комнате, а следующим утром проснулся от острой боли в груди. Гособвинитель предоставил доказательства, что это дед нанес удар кухонным ножом в грудь спящему внуку.Мужчина признал свою вину в полном объеме. Он сообщил, что в тот момент был пьяным, но на его поведение и совершение преступления этот факт не повлиял.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.