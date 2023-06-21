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Свердловчанин пытался вывезти за рубеж военную продукцию

10.23 Среда, 28 июня 2023
Криминал
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Жителю Свердловской области грозит семь лет лишения свободы за попытку вывезти в Казахстан под видом сувенира перископический прибор, оборот которого запрещен без специального разрешения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Преступную схему раскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни вместе с УФСБ по Центральному военному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Перископический прибор изъяли.

Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, данное устройство относится к продукции военного назначения. Оно предназначено для наблюдения за местностью днем из бронетанковой техники. Перископический прибор исправен и пригоден к эксплуатации. Устройство производится в рамках договоров для комплектации бронетанковой техники в интересах Министерства обороны РФ.

Свердловчанин пытался вывезти за рубеж военную продукцию


«Федеральным законом № 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" запрещается осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами. Для ввоза и вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке»,

– отметил начальник Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев.


Задержанный свердловчанин не являлся субъектом военно-технического сотрудничества, а также не имел лицензии на экспорт.

Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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