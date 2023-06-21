Возрастное ограничение 18+
Свердловчанин пытался вывезти за рубеж военную продукцию
Криминал
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Жителю Свердловской области грозит семь лет лишения свободы за попытку вывезти в Казахстан под видом сувенира перископический прибор, оборот которого запрещен без специального разрешения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Преступную схему раскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни вместе с УФСБ по Центральному военному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Перископический прибор изъяли.
Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, данное устройство относится к продукции военного назначения. Оно предназначено для наблюдения за местностью днем из бронетанковой техники. Перископический прибор исправен и пригоден к эксплуатации. Устройство производится в рамках договоров для комплектации бронетанковой техники в интересах Министерства обороны РФ.
Задержанный свердловчанин не являлся субъектом военно-технического сотрудничества, а также не имел лицензии на экспорт.
Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Преступную схему раскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни вместе с УФСБ по Центральному военному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Перископический прибор изъяли.
Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, данное устройство относится к продукции военного назначения. Оно предназначено для наблюдения за местностью днем из бронетанковой техники. Перископический прибор исправен и пригоден к эксплуатации. Устройство производится в рамках договоров для комплектации бронетанковой техники в интересах Министерства обороны РФ.
«Федеральным законом № 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" запрещается осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами. Для ввоза и вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке»,
– отметил начальник Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев.
Задержанный свердловчанин не являлся субъектом военно-технического сотрудничества, а также не имел лицензии на экспорт.
Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Госвобвинитель просит суд отправить в колонию екатеринбуржцев, обвиняемых в продаже паленого алкоголя, от которого погибли люди
21 июня 2023
21 июня 2023