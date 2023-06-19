Житель Тавды подкрепил угрозы ударами палкой и попал на скамью подсудимых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Тавдинском районном суде закончилось рассмотрение дела об угрозе убийством. Во воемя совершения преступления подсудимый от слов перешёл к делу, но приговор всё равно получился «нежным».Как это часто водится, к насильственному преступлению привело совместное распитие спиртных напитков жертвой и преступником. Не сообщается по какой причине между ними возникла ссора, но в какой-то момент мужчина сказал своей собутыльнице: «Убью тебя!». И если бы на этом остановился, то на скамью подсудимых, скорее всего, не попал бы. Но для большей весомости своего грозного обещания «герой» схватил деревянную палку и ударил несколько раз приятельницу по голове. И этим подвёл себя под статью об «угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» (так формулирует данный вид преступлений российский Уголовный кодекс).Суд к тавдинцу оказался достаточно мягок. За содеянное он получил наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев. Меж тем, часть 1 статьи 119 УК, по которой судили мужчину, предполагает максимальную кару – 2 года лишения свободы.