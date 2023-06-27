Жителя Талицы осудили за избиение человека и убийство

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Талице вынесли приговор местному жителю за убийство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в марте прошлого года мужчина находился в гостях у своей знакомой и решил за нее заступиться. Женщина ему сказала, что один из знакомых, также находящийся у нее в гостях, ранее душил ее. После ее слов осужденный нанес руками и ногами множественные удары по телу и голове обидчика знакомой. Затем он взял кочергу и стал бить ей по голове потерпевшего, а потом еще нанес порезы мужчине ножом.Во время избиения хозяин дома пытался заступиться за потерпевшего, однако это еще больше разгневало осужденного. Он ударил ножом в спину хозяина жилища. От удара тот упал на кровать, перестав подавать признаки жизни, после чего скончался. В это время злоумышленник продолжал избивать первого потерпевшего, причинив ему средней тяжести вред здоровью.После совершения преступления злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Он заставлял мужчину, которого избил, взять в руки нож и взять вину в совершении убийства на себя.Талицкий районный суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.