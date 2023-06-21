Смоленца отправили в колонию за непреднамеренное убийство свердловчанина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 8 лет отправится в колонию строгого режима уроженец Смоленской области. Он виноват в том, что одним ударом убил мужчину, который заступился за женщину.Приговор смоленцу вынес Сысертский районный суд, где рассматривалось дело об убитом во время бытового конфликта человеке. Согласно материалам дела, вечером 10 апреля 2022 года подсудимый в квартире, расположенной в посёлке Патруши, распивал спиртные напитки со своей сожительницей. Между ними завязалась ссора на почве ревности. На шум зашёл сосед, который попытался заступиться за женщину и тут же получил удар в голову. Удар оказался смертельным — от полученной черепно-мозговой травмы и последующего кровоизлияния мужчина скончался на месте.«Непреднамеренному» убийце суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А это значит, что осуждённый выйдет на волю в 54-летнем возрасте. Часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяла судье наказать его ещё суровее — вплоть до 15 лет лишения свободы. Но в данном случае суд учёл различные обстоятельства, в том числе — полное признание вины подсудимым.