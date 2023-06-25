В столице Урала неизвестные обворовали секс-шоп на улице Малышева





– пообещали правоохранители. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению. По результатам будет принято обоснование процессуальное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне ночью в столице Урала на улице Малышева неизвестные, проломив нижнюю часть входной двери, пролезли в секс-шоп и за несколько минут обчистили витрины с игрушками для взрослых. Точный ущерб, причиненный торговой точке, еще подсчитывается.Информацию о краже зарегистрировали в отделе полиции №1 УМВД России по Екатеринбургу. Сейчас сотрудники просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. В пресс-группе полиции также напомнили, что статья 158 УК РФ «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы.В пресс-группе полиции также напомнили, что статья 158 УК РФ «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы.