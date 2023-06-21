В Качканаре на 2,5 миллиона рублей оштрафовали бывшего лесничего

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 2,5 миллиона рублей оштрафовали бывшего лесничего Качканарского участкового лесничества «Верхотурское лесничество». Качканарский городской суд признал его виновным в получении взято за незаконное бездействие.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в период с апреля 2014 года по август 2022 года лично получил от граждан, занимающихся лесопереработкой, взятки в виде денег на общую сумму 390 тысяч рублей за непринятие мер к пресечению и предотвращению незаконной рубки лесных насаждений и за общее попустительство по службе. Это позволяло взяткодателям заготавливать больше древесины, чем это было указано в технологической карте лесосечных работ.Помимо штрафа, суд лишил бывшего лесничего права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций федерального государственного лесного и пожарного надзора на три года.Приговор не вступил в законную силу.