Возрастное ограничение 18+

В Качканаре на 2,5 миллиона рублей оштрафовали бывшего лесничего

16.00 Понедельник, 26 июня 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 2,5 миллиона рублей оштрафовали бывшего лесничего Качканарского участкового лесничества «Верхотурское лесничество». Качканарский городской суд признал его виновным в получении взято за незаконное бездействие.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в период с апреля 2014 года по август 2022 года лично получил от граждан, занимающихся лесопереработкой, взятки в виде денег на общую сумму 390 тысяч рублей за непринятие мер к пресечению и предотвращению незаконной рубки лесных насаждений и за общее попустительство по службе. Это позволяло взяткодателям заготавливать больше древесины, чем это было указано в технологической карте лесосечных работ.

Помимо штрафа, суд лишил бывшего лесничего права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций федерального государственного лесного и пожарного надзора на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Госвобвинитель просит суд отправить в колонию екатеринбуржцев, обвиняемых в продаже паленого алкоголя, от которого погибли люди
21 июня 2023
Главу екатеринбургского «Мемориала»* оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
19 июня 2023
С бывших полицейских, участвовавших в прослушке Ройзмана*, взыскали 400 тысяч рублей
19 июня 2023
Первого замглавы Каменска-Уральского оштрафовали за нарушения при содержании дорог
20 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Прокуратура даже выносила главе города представление, но и это не сдвинуло дело с мёртвой точки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:33 В Свердловской области в полтора раза выросло число подростков с наркозависимостью
17:02 В столице Урала неизвестные обворовали секс-шоп на улице Малышева
16:34 В Свердловской области намерены внедрить геоинформационную систему для отслеживания перемещения людей
16:00 В Качканаре на 2,5 миллиона рублей оштрафовали бывшего лесничего
15:26 В уральской столице пропал шестилетний мальчик
15:01 В Нижнем Тагиле из-за поджога мусора возле «Магнита» вспыхнул фасад магазина
14:36 Екатеринбурженка заявила о стрельбе в ЖК «Монблан»
14:03 В Нижнем Тагиле ищут сбежавшего из машины скорой мужчину
13:35 Темпы ввода загородной недвижимости в Свердловской области выросли на 20%
13:00 В Екатеринбурге закроют улицу Старых большевиков для ремонта трамвайных путей
12:33 Количество госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 50
12:02 В Асбесте обнаружили мертвым блогер и общественник Денис Елистратов
11:30 В УГМУ зафиксировали рекордное количество заявлений на поступление
10:57 До шести лет грозит гендиректору за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов в Екатеринбурге
10:34 В Екатеринбурге будут судить девять человек по делу о незаконном обороте наркотиков
09:59 Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Свердловской области
09:31 Мама с двумя дочками пострадала в ДТП в Кушве
17:39 Синоптики обещают жителям Свердловской области грозы
17:07 Четыре автомобиля столкнулись на трассе у поселка Евстюнихи под Нижним Тагилом
16:09 Прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института
15:17 В реке под Нижним Тагилом могут быть опасные вещества
14:24 В Свердловской области отменили режим повышенной готовности
13:25 Массовая задержка рейсов в Кольцово произошла из-за позднего прибытия судов
12:46 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило две улицы
11:46 «Похищение» девушки в уральской столице оказалось сценой семейной ссоры
11:00 В Екатеринбурге на Уралмаше выбросили четырех новорожденных щенят
Все новости Свердловской области
16:09 Во Владивостоке прокуратура проверяет тренера, который заставил детей стоять в планке на проезжей части
15:38 В Египте обрушился 13-этажный дом, спасатели ищут людей под завалами
15:17 В Приморье 63-летний мужчина поджег соседа и ранил стрелой женщину во время ссоры из-за электричества
14:44 В Красноярске прокурор получил десять лет колонии за коррупцию, его брат полицейский — восемь лет
13:12 В Иркутской области произошла массовая драка с участием более 500 граждан Кыргызстана и Таджикистана
12:41 В Великобритании десятки мигрантов провели протест из-за плохих условий в центре содержания
11:52 В Стокгольме из-за аварии на американских горках погиб человек, девять попали в больницу
11:11 На Чукотку после жалоб на нехватку продуктов будут чартером доставлять яйца из Хабаровска
10:31 Шамана Габышева переведут на более мягкое лечение в Якутск
10:03 В Приморье в реке Арсеньевка утонули трое детей, которые пытались спасти друга
09:34 Доллар превысил 86 рублей, евро — выше 94 рублей
17:35 Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
17:00 На территории Монголии зарегистрировали 137 природных очагов чумы
16:18 Минтруд обещает предоставить поправки по увеличению МРОТ с 2024 года в ближайшее время
15:42 Спускавшиеся к обломкам «Титаника» туристы могли погибнуть от взрыва
15:01 СК начал проверку после гибели 21-летнего хоккеиста в Рязани
13:42 Энергосбытовые компании в России проверят после поручения Генпрокуратуры
15:39 Корпорация Hyundai анонсировала развитие электрокаров: автогигант выделит около 85 млрд долларов на разработку новых батарей и машин
15:22 Прокуратура и СК проводят проверку после падения двух подростков из окна многоэтажки в Саратове
15:12 Около 15 млрд рублей потратили из госказны на российский кинематограф в 2022 году
14:48 Сразу несколько организаций оштрафовали по статье о демонстрации близких отношений
14:27 Минстрой пообещал запустить программу компенсации аренды россиянам до 35 лет
11:21 Количество отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 101
17:27 Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной организацией на территории России
17:15 Минимальную цену на сидр могут установить после десятков случаев отравления метанольным напитком
15:27 В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время в день летнего солнцестояния
Все новости России и мира
17:33 В Свердловской области в полтора раза выросло число подростков с наркозависимостью
17:02 В столице Урала неизвестные обворовали секс-шоп на улице Малышева
16:34 В Свердловской области намерены внедрить геоинформационную систему для отслеживания перемещения людей
16:00 В Качканаре на 2,5 миллиона рублей оштрафовали бывшего лесничего
15:26 В уральской столице пропал шестилетний мальчик
15:01 В Нижнем Тагиле из-за поджога мусора возле «Магнита» вспыхнул фасад магазина
14:36 Екатеринбурженка заявила о стрельбе в ЖК «Монблан»
14:03 В Нижнем Тагиле ищут сбежавшего из машины скорой мужчину
13:47 Исследование учёных Пермского Политеха поможет лучше контролировать процесс 3D-печати
13:44 Росреестр Прикамья напоминает о значимости СНИЛС и адресе электронной почты в ЕГРН
13:35 Темпы ввода загородной недвижимости в Свердловской области выросли на 20%
13:00 В Екатеринбурге закроют улицу Старых большевиков для ремонта трамвайных путей
12:33 Количество госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 50
12:02 В Асбесте обнаружили мертвым блогер и общественник Денис Елистратов
11:30 В УГМУ зафиксировали рекордное количество заявлений на поступление
10:57 До шести лет грозит гендиректору за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов в Екатеринбурге
10:34 В Екатеринбурге будут судить девять человек по делу о незаконном обороте наркотиков
09:59 Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Свердловской области
09:31 Мама с двумя дочками пострадала в ДТП в Кушве
17:39 Синоптики обещают жителям Свердловской области грозы
17:07 Четыре автомобиля столкнулись на трассе у поселка Евстюнихи под Нижним Тагилом
16:09 Прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института
15:17 В реке под Нижним Тагилом могут быть опасные вещества
14:24 В Свердловской области отменили режим повышенной готовности
13:25 Массовая задержка рейсов в Кольцово произошла из-за позднего прибытия судов
12:46 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило две улицы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK