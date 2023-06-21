До шести лет грозит гендиректору за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов в Екатеринбурге





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Генеральный директор организации, увидев журналистов, с целью воспрепятствования их законной профессиональной деятельности потребовал от них убрать техническое оборудование и прекратить съемку, на что получил от журналистов законный отказ с разъяснением их полномочий, предусмотренных ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурге будут судить генерального директора местной организации по очень редкой статье – «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Ему грозит до шести лет лишения свободы.По версии следствия, 1 февраля 2023 года главный редактор и корреспондент информационного агентства «Контроль», действующие на основании редакционного задания, с целью изготовления видеорепортажа о невыплате пяти сотрудникам заработной платы и его последующей публикации в сети прибыли в офис организации для проведения интервью.После этого, не желая отвечать журналистам, обвиняемый нанес телесные повреждения работникам СМИ, а также повредил их имущество, причинив ущерб на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, с насилием над журналистом, с повреждением и уничтожением имущества).Санкция по этой статье предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы до шести лет, отметили в прокуратуре.