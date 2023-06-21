В Екатеринбурге будут судить девять человек по делу о незаконном обороте наркотиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить девять человек в возрасте от 22 до 39 лет, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный оборот наркотиков, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в период не позднее января 2021 года неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделили в отдельное производство, организовало преступное сообщество для получения финансовой выгоды от незаконного оборота наркотиков территории Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областей.Преступное сообщество состояло из пяти подгрупп, участники которых исполняли роли руководителя преступного сообщества, межрегиональных курьеров, администраторов, оптовых и розничных закладчиков наркотических средств. Сбывали наркотики они через тайники, используя для общения «Интернет».Их деятельность пресекли сотрудники полиции в апреле 2022 года. Тогда в ходе задержания были изъяты почти шесть килограммов героина и два грамма метадона.Теперь задержанных будут судить за участие в преступном сообществе (часть 2 статья 210 УК РФ), за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном и особо крупном размерах (части 3 статьи 30, частей 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ) и за приобретение и использования заведомо поддельного документа (части 3 и 5 статьи 327 УК РФ).Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение и передала его в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.