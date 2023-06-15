Подстреленную в Ревде собаку пришлось усыпить

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тревожная новость пролетела по соцсетям Ревды вчерашним днём. Местные жители на одной из улиц заметили собаку, которая лежала на асфальте, явно не в силах подняться на лапы.На зов откликнулись отловщики зооприюта из Первоуральска. Пёс действительно лежал без движения на улице Бероговой. Он был ещё жив, но даже голову приподнять был не в состоянии. При осмотре у него заметили рану на боку и спешно доставили ветеринарам.Увы, при попытке прооперировать собаку стало понятно, что помочь ей уже нельзя — начался сепсис. Раненое животное усыпили.Характер раны говорит о том, что в собаку стреляли и, судя по всему, стреляли дробью. Выстрелом был сильно повреждён желудочно-кишечный тракт животного. Если стрелявший будет найден, не миновать ему наказания сразу по двум серьёзным статьям — за жестокое обращение с животным и за стрельбу из огнестрельного оружия в черте населённого пункта.