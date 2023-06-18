В Екатеринбурге ищут возможных пострадавших от действий педофила





– призывают в СКР. «Следствие обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о возможном совершении представленным на фотоснимке мужчиной иных противоправных деяний, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону следователя, в чьём производстве находится данное уголовное дело: 8 (922) 212-46-33»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали мужчину, обвиняемого в особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Следователи полагают, что подобные преступления он мог совершать и раньше.В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление от родителей потерпевшей девочки поступило в отдел полиции №12. Сотрудники территориального ОВД задержали фигуранта. Затем его передали следователям СКР.Уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, появились основания полагать, что фигурант совершал подобные преступления и ранее.