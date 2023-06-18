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В Екатеринбурге ищут возможных пострадавших от действий педофила
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали мужчину, обвиняемого в особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Следователи полагают, что подобные преступления он мог совершать и раньше.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление от родителей потерпевшей девочки поступило в отдел полиции №12. Сотрудники территориального ОВД задержали фигуранта. Затем его передали следователям СКР.
Уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, появились основания полагать, что фигурант совершал подобные преступления и ранее.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление от родителей потерпевшей девочки поступило в отдел полиции №12. Сотрудники территориального ОВД задержали фигуранта. Затем его передали следователям СКР.
Уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, появились основания полагать, что фигурант совершал подобные преступления и ранее.
«Следствие обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о возможном совершении представленным на фотоснимке мужчиной иных противоправных деяний, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону следователя, в чьём производстве находится данное уголовное дело: 8 (922) 212-46-33»,
– призывают в СКР.
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