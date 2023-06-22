Неизвестные злоумышленники повредили медоборудование для онкобольных в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Бессмысленный и жестокий акт вандализма совершили неизвестные в Нижнем Тагиле. Ими было испорчено оборудование онкоцентра на улице Солнечной.Как сообщает информационное агентство «Все новости», злоумышленники срезали наружные трубки системы охлаждения линейного ускорителя и аппарата МРТ, а также испортили патрубки наружного блока кондиционера. Тем самым вандалы поставили под риск жизни пациентов онкологического диспансера, ведь от функционирования указанных приборов зависит состояние около 80 пациентов медучреждения. К счастью, работникам онкодиспансера удалось вовремя обнаружить поломки и восстановить работу оборудования.Полицией Нижнего Тагила по данному факту организована проверка. Неизвестные, сломавшие оборудование онкоцентра, разыскиваются. Усилена охрана медицинского учреждения.