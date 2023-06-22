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Неизвестные злоумышленники повредили медоборудование для онкобольных в Нижнем Тагиле
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
Бессмысленный и жестокий акт вандализма совершили неизвестные в Нижнем Тагиле. Ими было испорчено оборудование онкоцентра на улице Солнечной.
Как сообщает информационное агентство «Все новости», злоумышленники срезали наружные трубки системы охлаждения линейного ускорителя и аппарата МРТ, а также испортили патрубки наружного блока кондиционера. Тем самым вандалы поставили под риск жизни пациентов онкологического диспансера, ведь от функционирования указанных приборов зависит состояние около 80 пациентов медучреждения. К счастью, работникам онкодиспансера удалось вовремя обнаружить поломки и восстановить работу оборудования.
Полицией Нижнего Тагила по данному факту организована проверка. Неизвестные, сломавшие оборудование онкоцентра, разыскиваются. Усилена охрана медицинского учреждения.
Как сообщает информационное агентство «Все новости», злоумышленники срезали наружные трубки системы охлаждения линейного ускорителя и аппарата МРТ, а также испортили патрубки наружного блока кондиционера. Тем самым вандалы поставили под риск жизни пациентов онкологического диспансера, ведь от функционирования указанных приборов зависит состояние около 80 пациентов медучреждения. К счастью, работникам онкодиспансера удалось вовремя обнаружить поломки и восстановить работу оборудования.
Полицией Нижнего Тагила по данному факту организована проверка. Неизвестные, сломавшие оборудование онкоцентра, разыскиваются. Усилена охрана медицинского учреждения.
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