За вовлечение подростков в преступление в Новой Ляле осудили уральца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В середине ноября прошлого года житель города Новая Ляля выпивал, пока у него не закончилось «горючее». Не найдя денег на покупку алкоголя для продолжения «банкета», мужчина решил совершить кражу металлических изделий с улицы Володарского. Понимая, что в одиночку свой «трофей» ему до пункта приёма металлолома не дотащить, он уговорил младшего брата и его приятеля подсобить ему. И тем самым сделал двух несовершеннолетних своими подельниками.Ну, с двух несовершеннолетних «взятки гладки», а вот злоумышленник попал сразу под две статьи — не только совершение кражи, но и вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления (это часть 4 статьи 150 Уголовного кодекса). И сегодня стало известно, каким наказанием «наградил» его за эти деяния судья.Процесс по делу новолялинца проходил в Верхотурском районном суде. По совокупности преступлений виновному вынесли приговор «6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима». Как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.