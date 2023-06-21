Последователя чеховского «Злоумышленника» задержали в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Все наверняка помнят рассказ Чехова «Злоумышленник» и его центрального персонажа промышлявшего скручиванием гаек с железнодорожного полотна и искренне не понимающего, какой от этого может быть вред. В Нижнем Тагиле поймали последователя чеховского «мужичонки».Нижнетагильский злоумышленник оказался более сознательным расхитителем чужого имущества — для своего незатейливого промысла он выбрал недействующие подъездные железнодорожные пути. Так что, никакой катастрофы от его деятельности бы не случилось. Но это не отменяет преступность действий последователя литературного персонажа. Тем более, что гайками он не ограничивался — тащил в приёмные пункты металлолома костыли и подкладки. И натаскал на общую сумму в 12 тысяч рублей.Действовал злоумышленник на станции Строитель. Первую вылазку за металлическими деталями он сделал в конце апреля текущего года. После этого он наведывался на станцию ещё дважды, и наверняка продолжил бы «собирать урожай», если бы его не изловила транспортная полиция.На 42-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («кража»). С него взята подписка о невыезде, — сообщает нижнетагильское агентство новостей «Между строк».