Убийце из тугулымского села вынесли приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд признал виновным жителя Тугулымского района, который осенью прошлого года убил владелицу сельского магазина. Почти 20 ближайших лет он проведёт в колонии.Преступление было совершено сентябрьским днём в селе Ошкуково Тугулымского района Свердловской области. Мужчина 1987-го года рождения выпивал у себя дома, а когда алкоголя не хватило, решил раздобыть ещё незаконным способом. Для этого он вооружился ножом и направился в магазин на улице Молодёжной.Поскольку преступник был завсегдатаем этой торговой точки, он постарался скрыть свою личину предметами одежды. Поначалу ему это удалось и напуганная владелица магазина отдала ему имевшуюся в кассе наличность в размере 20 тысяч рублей, а заодно и личную банковскую карту. Однако, в какой-то момент она узнала голос грабителя и попыталась оказать ему сопротивление. Это стало для неё роковым поступком — визитёр начал наносить удары ножом с целью убить женщину и тем самым избежать разоблачения.При осмотре трупа 50-летней селянки судмэдэксперты обнаружили только на туловище 26 колото-резанных ран. Лезвие неоднократно попало также в предплечье и голень жертвы разбойного нападения. Ограбленная владелица магазина умерла на месте от нанесённых ран и большой потери крови.Убийце и грабителю уйти от правосудия устранение жертвы не помогло. Его всё равно нашли и арестовали. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, к штрафу в 30 тысяч рублей. А после окончания срока отсидки убийца ещё 2 года будет находится под ограничением свободы.