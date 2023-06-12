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В Каменске-Уральском поймали угонщика велосипедов
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
Полицейские Каменска-Уральского смогли найти и задержать мужчину, который подозревается в краже велосипедов. На его счету минимум десяток угонов двухколёсных средств передвижения.
Поиски похитителя начались после того, как в дежурную часть полиции поступило сразу три заявления о пропаже велосипедов. Один из них был похищен на улице Дзержинского, другой — на Челябинской, третий — на Алюминиевой. Во всех трёх случаях велосипеды стояли в подъездах жилых домов. Владельцы без опаски оставляли их там в расчёте на то, что посторонним вход в дома ограничен.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина. Ранее он уже был судим. После дальнейших разбирательств выяснилось, что за ним числится пропажа ещё 7 велосипедов, которые он умыкнул по другим адресам Красногорского района города.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы пытаются установить, куда задержанный сбывал краденные велосипеды.
Поиски похитителя начались после того, как в дежурную часть полиции поступило сразу три заявления о пропаже велосипедов. Один из них был похищен на улице Дзержинского, другой — на Челябинской, третий — на Алюминиевой. Во всех трёх случаях велосипеды стояли в подъездах жилых домов. Владельцы без опаски оставляли их там в расчёте на то, что посторонним вход в дома ограничен.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина. Ранее он уже был судим. После дальнейших разбирательств выяснилось, что за ним числится пропажа ещё 7 велосипедов, которые он умыкнул по другим адресам Красногорского района города.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы пытаются установить, куда задержанный сбывал краденные велосипеды.
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