В Каменске-Уральском поймали угонщика велосипедов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полицейские Каменска-Уральского смогли найти и задержать мужчину, который подозревается в краже велосипедов. На его счету минимум десяток угонов двухколёсных средств передвижения.Поиски похитителя начались после того, как в дежурную часть полиции поступило сразу три заявления о пропаже велосипедов. Один из них был похищен на улице Дзержинского, другой — на Челябинской, третий — на Алюминиевой. Во всех трёх случаях велосипеды стояли в подъездах жилых домов. Владельцы без опаски оставляли их там в расчёте на то, что посторонним вход в дома ограничен.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина. Ранее он уже был судим. После дальнейших разбирательств выяснилось, что за ним числится пропажа ещё 7 велосипедов, которые он умыкнул по другим адресам Красногорского района города.Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы пытаются установить, куда задержанный сбывал краденные велосипеды.