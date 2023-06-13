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С бывших полицейских, участвовавших в прослушке Ройзмана*, взыскали 400 тысяч рублей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С бывших сотрудников полиции, участвовавших в прослушке экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, взыскали 400 тысяч рублей.
Напомним, что в июне 2021 года бывшего начальника отдела полиции Первоуральска Олега Грехова и экс-начальника бюро специальных технических материалов ГУ МВД России по Свердловской области Артем Письменного признали виновными по частям 2 и 5 статье 290 УК РФ (получение взятки).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, Грехов и Письменный, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили взятку в размере 300 тысяч рублей за предоставление записей телефонных разговоров Евгения Ройзмана*. Также Грехов получил взятку в размере 100 тысяч рублей за способствование возбуждения уголовного дела.
По версии следствия, записи телефонных разговоров Ройзмана* предоставлялись бывшей прокурорской сотруднице Филатовой, которая, свою очередь, покупала их для своего мужа – следователя прокуратуры Алексея Карпова. Последнего позже судили за организацию заказных убийств.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с Грехова и Письменного в доход государства 400 тысяч рублей, полученных ими в качестве взятки. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое требование, взыскав с бывших полицейских 400 тысяч рублей.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Напомним, что в июне 2021 года бывшего начальника отдела полиции Первоуральска Олега Грехова и экс-начальника бюро специальных технических материалов ГУ МВД России по Свердловской области Артем Письменного признали виновными по частям 2 и 5 статье 290 УК РФ (получение взятки).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, Грехов и Письменный, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили взятку в размере 300 тысяч рублей за предоставление записей телефонных разговоров Евгения Ройзмана*. Также Грехов получил взятку в размере 100 тысяч рублей за способствование возбуждения уголовного дела.
По версии следствия, записи телефонных разговоров Ройзмана* предоставлялись бывшей прокурорской сотруднице Филатовой, которая, свою очередь, покупала их для своего мужа – следователя прокуратуры Алексея Карпова. Последнего позже судили за организацию заказных убийств.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с Грехова и Письменного в доход государства 400 тысяч рублей, полученных ими в качестве взятки. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое требование, взыскав с бывших полицейских 400 тысяч рублей.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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