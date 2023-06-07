Жительницу Сысертского района будут судить за убийство 19-летней давности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти ровно 19 лет назад — в ночь с 22 по 23 июня 2004 года — в свердловском селе Туринская Слобода было совершено убийство. Убийцу пожилого мужчины будут судить только сейчас, несмотря на истечение сроков давности.Сельское смертоубийство произошло из-за довольно странного конфликта. Пенсионер 1926 года рождения, проживавший в многоквартирном доме на улице Советская, на ночь глядя взялся передвигать мебель. Помочь ему в этом деле он попросил нынешнюю обвиняемую. В процессе совместных трудов у них вспыхнула ссора, в ходе которой женщина выхватила молоток из руки старика и ударила этим инструментом хозяина квартиры по голове. Судмедэксперты при осмотре трупа пришли к выводу, что удар был не единичный, убийца ударила оппонента молотком минимум 8 раз.Сегодня прокуратура Свердловской области сообщила, что материалы по данному делу вместе с обвинительным заключением от местной прокуратуры передано в Туринский районный суд. Убийцу решено судить, несмотря на истечение сроков давности, ещё и потому, что обвиняемая свою вину так и не признала.