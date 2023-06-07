В Екатеринбурге осудили женщину, из-за которой умерла ее дочь с сахарным диабетом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, которая оставила свою дочь с сахарным диабетом без инсулина. В результате девочка умерла.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 29 февраля 2019 года сотрудники больницы установили девочке 2010 года рождения диагноз – сахарный диабет 1 типа. Врачи назначили обязательную пожизненную терапию препаратами инсулина.Мать девочки в период с 28 октября по 17 ноября 2021 года проигнорировала рекомендации врача-эндокринолога по корректировке режима и дозы введения сахароснижающих препаратов, не получила направление и не выполнила анализ мочи дочери, а потом и вовсе решила прекратить введение дочери инсулина. В результате девочка скончалась дома.Женщина не признала свою вину. Гособвинитель просил суд назначить ей один год лишения свободы в колонии-поселении. Однако Верх-Исетский районный суд Екатеринбург назначил наказание помягче – 1 год 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государства.