Жителя Полевского будут судить за незаконный оборот наркотиков и организацию притона

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Полевском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и организации притона. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 12 апреля обвиняемый через интернет заказал наркотики. После оплаты мужчина получил координаты места расположения тайника, извлек наркотик и хранил его дома для последующего сбыта.В тот же день к нему для приобретения наркотика обратился знакомый. Обвиняемый поместил запрещенное вещество в тайник в тамбуре подъезда, чтобы его оттуда достал покупатель. После этого мужчину задержали сотрудники полиции.На следующей день во время осмотра квартиры обвиняемого в Полевском правоохранители изъяли наркотики, расфасованные в два пакетика, которые мужчина ранее купил, но не успел сбыть.Помимо этого, с декабря 2022 года по апрель 2023 года мужчина у себя в квартире организовал притон, создавая условия для регулярного потребления наркотиков посетителями.Уголовное дело направлено в Полевской городской суд. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.