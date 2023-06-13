Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области задержали школьника по подозрению в изучении методов организации терактов
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
ФСБ задержала в Свердловской области 15-летнего школьника по подозрению в изучении методов организации терактов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным Baza, на след школьника вышли в апреле этого года. У него дома провели обыски и изъяли телефоны. Следователи нашли в телефонах «Руководство по начальной военной подготовке» и различные инструкции по тактике проведения терактов и изготовлению взрывчатых веществ.
Как пишет телеграм-канал, по версии следствия, подросток начал изучать подобную литературу в начале октября прошлого года. Также обнаружено, что школьник подписан на различные каналы с экстремистским содержанием.
Подростка задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК РФ. Школьник отпущен под подписку о невыезде.
Отметим,что официальных данных по этой ситуации нет. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области не комментируют данную информацию.
По данным Baza, на след школьника вышли в апреле этого года. У него дома провели обыски и изъяли телефоны. Следователи нашли в телефонах «Руководство по начальной военной подготовке» и различные инструкции по тактике проведения терактов и изготовлению взрывчатых веществ.
Как пишет телеграм-канал, по версии следствия, подросток начал изучать подобную литературу в начале октября прошлого года. Также обнаружено, что школьник подписан на различные каналы с экстремистским содержанием.
Подростка задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК РФ. Школьник отпущен под подписку о невыезде.
Отметим,что официальных данных по этой ситуации нет. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области не комментируют данную информацию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».