Екатеринбуржцу вынесли приговор за мошенничество с недвижимостью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга определились с наказанием для екатеринбуржца, мухлевавшего с недвижимостью. В деле фигурировала крупная сумма ущерба.Мужчину 1975 года рождения судили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России — за покушение на мошенничество, за мошенничество в крупном и особо крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору, а также в составе организованной группы, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «покушение на мошенничество и за кражу с банковского счёта с причинением значительного ущерба. Общий ущерб, причинённый потерпевшим подсудимым и его компаньонами, действительно выглядит внушительно — более 13 миллионов рублей. В ходе судебного процесса было установлено, что с сентября 2011 года по март 2019 года осужденный совместно с коллегами обманным способом лишал сограждан прав на жилые помещения. В основном это были одинокие люди, страдающие алкогольной зависимостью.Своим жертвам ныне осуждённый, либо кто-то из его деловых партнёров, предлагал купить жилье меньшей площади, а разницу в стоимости квартир направлять на погашение скопившихся долгов за коммунальные платежи. Понятно, что после продажи уже переоформленных на другого человека квартир, никаких погашений долгов не происходило, равно как и выплаты разницы с продажи бывшему собственнику.Ещё до суда ныне осуждённый пошёл на сделку со следствием и охотно выложил сотрудникам правоохранительных органов информацию о проворачиваемых им и подельниками мошеннических схемах. В итоге, его коллег будут судить отдельно, а самого гражданина судили с учётом его сотрудничества со следствием. Судья Железнодорожного суда в качестве наказания назначил мошеннику 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осуждённого почти 5 с половиной миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.