ФСБ завела уголовное дело на носителя гостайны из Свердловской области за попытку выехать из страны

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФГУП «Электрохимприбор» по статье о покушении на нарушение государственной тайны. Мужчина, уволившись с предприятия, пытался поехать в Абхазию.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, 55-летний житель Лесного около 16 лет занимал должность в «Электрохимприборе», предусматривающую работу с данными, разглашение которых может причинить ущерб внешней и внутренней безопасности России.После увольнения мужчине временно ограничили право выезда за пределы страны до апреля 2023 года, с чем он был ознакомлен. Однако в январе этого года он хотел выехать в Республику Абхазию. Попытка была пресечена сотрудниками спецслужбы.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 283.2 УК России (Покушение на выезд из РФ гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из РФ заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством). Жителю Лесного грозит до трех лет лишения свободы.