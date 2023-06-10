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Сотрудника тагильской колонии задержали в Перми с 7 кг наркотиков

14.59 Вторник, 13 июня 2023
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг
В Перми задержали сотрудника нижнетагильской исправительной колонии с 7 кг наркотиков.

Как сообщает телеграм-канал Shot, сотрудники ДПС на 484-м километре трассы М7 «Волга» остановили внедорожник Haval, чтобы проверить документы водителя. Пассажир – сотрудник нижнетагильской колонии – в это время начал нервничать, и автоинспекторы решили досмотреть машину.

В багажнике внедорожника, по данным телеграм-канала, обнаружили 24 полимерных пакета общей массой 7 кг. Экспертиза установила, что в них находились наркотики. В трех пакетах было 3 кг мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Пассажир и водитель машины задержаны.

В пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области корреспонденту «Вечерних ведомостей» подтвердили информацию о задержании сотрудника колонии.

По словам руководится пресс-службы Александра Левченко, задержанный работал в ИК-12 в Нижнем Тагиле, срок его службы составлял менее двух лет.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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