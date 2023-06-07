В Кировграде пьяный мужчина ворвался в дом соседей и ударил их ножом





– добавили в свердловском главке МВД. «Поводом для "разборки" с соседями послужила обыкновенная шутка, высказанная в адрес подозреваемого. Тем майским вечером он, будучи подшофе, позволил себе выйти из дома в одном исподнем. За что и удостоился колкой шутки от увидевшей его соседки. Тогда оскорблённый мужчина вернулся к себе домой, вооружился ножом и пошёл выяснять отношения с соседкой. А заодно ранил и её мужа, который пытался остановить дебошира»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировграде пьяный мужчина ворвался в дом соседей и ударил ножом хозяина жилья и его жену. Следователи СК расследуют уголовное дело по статьям 115 и 139 УК РФ.По версии следствия, в начале мая 2023 года пьяный местный житель вломился в дом соседей. Там он нанес ножом удары хозяину дома 1964 года рождения и его жене 1958 года рождения, причинив им телесные повреждения, повлекшие причинение легкого вреда их здоровью.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и части 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).