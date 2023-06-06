В Полевском вынесли приговор мужчине, зарезавшего знакомого из-за ссоры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителю Полевского вынесли приговор за убийство знакомого из-за ссоры. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В квартире в поселке Станционный-Полевской 24 января пьяный мужчина поссорился со своим товарищем. В ходе конфликта он взял находящийся на кухне нож и ударил им несколько раз в область грудной клетки, шеи, верхних и нижних конечностей знакомого. Потерпевший скончался от полученных ран в больнице.Отмечается, что обвиняемый в 2021 году был дважды судим за совершение преступлений против жизни и здоровья.В этот раз Полевской городской суд назначил виновному восемь лет лишения свободы в исправительной колонии.Также прокуратура по заявлению матери убитого направила исковое заявление о взыскании с осужденного 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и возмещении ущерба, связанного с расходами на погребение, в размере 49 тысяч руб. Гражданское дело находится на рассмотрении в суде.