Возрастное ограничение 18+
В Полевском вынесли приговор мужчине, зарезавшего знакомого из-за ссоры
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителю Полевского вынесли приговор за убийство знакомого из-за ссоры. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В квартире в поселке Станционный-Полевской 24 января пьяный мужчина поссорился со своим товарищем. В ходе конфликта он взял находящийся на кухне нож и ударил им несколько раз в область грудной клетки, шеи, верхних и нижних конечностей знакомого. Потерпевший скончался от полученных ран в больнице.
Отмечается, что обвиняемый в 2021 году был дважды судим за совершение преступлений против жизни и здоровья.
В этот раз Полевской городской суд назначил виновному восемь лет лишения свободы в исправительной колонии.
Также прокуратура по заявлению матери убитого направила исковое заявление о взыскании с осужденного 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и возмещении ущерба, связанного с расходами на погребение, в размере 49 тысяч руб. Гражданское дело находится на рассмотрении в суде.
В квартире в поселке Станционный-Полевской 24 января пьяный мужчина поссорился со своим товарищем. В ходе конфликта он взял находящийся на кухне нож и ударил им несколько раз в область грудной клетки, шеи, верхних и нижних конечностей знакомого. Потерпевший скончался от полученных ран в больнице.
Отмечается, что обвиняемый в 2021 году был дважды судим за совершение преступлений против жизни и здоровья.
В этот раз Полевской городской суд назначил виновному восемь лет лишения свободы в исправительной колонии.
Также прокуратура по заявлению матери убитого направила исковое заявление о взыскании с осужденного 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и возмещении ущерба, связанного с расходами на погребение, в размере 49 тысяч руб. Гражданское дело находится на рассмотрении в суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Убийца из Камышлова получил 16 лет строгого режима
07 июня 2023
07 июня 2023