В Каменске-Уральском за помощь «избитому» мужчине незнакомец забрал у него банковскую карту

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошлой неделе, 5 июня, сильно не повезло на случайную встречу одному из жителей Каменска-Уральского. Предложивший ему помощь незнакомец «прихватизировал» пластиковую карту, с которой поспешил отовариться.В полицию Каменска-Уральского обратился местный житель 1960 года рождения. Он сообщил, что его избили и забрали банковскую карту, с которой некто вскоре начал совершать покупки. При более детальном выяснении обстоятельств оказалось, что дело было не совсем так. Утром понедельника мужчину выписали из больницы. По пути домой он почувствовал себя плохо. Незнакомый прохожий предложил помощь — вызвал «Скорую помощь», а когда медики отказались госпитализировать только что выписанного пациента, вызвался сбегать за пивом до ближайшего магазина. Чтобы купить «целебный» напиток, он взял у потерпевшего банковскую карточку.Когда «больной» добрался-таки до дома, он обнаружил, что пластиковую карту незнакомец ему так и не вернул. И, судя по всему, не по забывчивости, ведь очень скоро с неё начали списываться средства.Сотрудники полиции проследили, где именно тратились средства с карточки, а после проверки записей с магазинных камер видеонаблюдения вычислили и растратчика чужих денег. Разумеется, им оказался тот самый «добряк», столь самоотверженно помогавший пострадавшему.Как сообщает ВК-группа «Инцидент Каменск-Уральский», подозреваемого задержали. Он тоже оказался местным жителем, ранее неоднократно судимым. Теперь будет судим ещё раз — за растрату денежных средств с чужой банковской карты. Статья предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.