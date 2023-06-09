Ревдинец катался на своей машине в наркотическом опьянении

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошлой неделе в Ревде задержали водителя, который за руль сел, одурманившись наркотиком. При осмотре полицейские нашли у него ещё «не оприходованные» дозы.Машину марки «ВАЗ-2107» сотрудники дорожно-постовой службы остановили для рутиной проверки. Поведение водителя показалось им подозрительным — будто бы пьяный, но без характерного запаха алкоголя. Патрульные вызвали на улицу Спартака, где остановили легковушку, коллегу из отела по борьбе с наркотиками, и тот подтвердил их подозрения: водитель оказался «ужаленным», а во время осмотра автомобиля под водительским сидением была обнаружена «заначка» мефедрона весом 0,495 грамма.Водителя задержали и доставили в полицейский участок. Там он и признался, что через интернет приобрёл наркоту для личного использования. Как сообщает МО МВД России «Ревдинский», в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение наркотических средств. Судья будет вправе лишить его свободы на срок до 3 лет.