В Екатеринбурге подростки обокрали две стоматологии на Татищева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ночь с 9 на 10 июня подростки обокрали две стоматологические клиники: на Татищева, 82 и Татищева, 77. Предположительно, в обоих случаях в краже участвовала одна и та же группа ребят.Как сообщает портал Е1.RU, в стоматологии на Татищева, 82 они забрали из кассы деньги, а также украли два iPhone и фотоаппарат. Со слов владельца клиники, были похищены более 50 тысяч рублей. По данным издания, наряд охраны приехал через девять минут после того, как сработала сигнализация.Из стоматологии на Татищева, 77 ребята вынесли лишь служебный смартфон. Денег в кассе не было. Как заявили порталу представители клиники, они их не хранят в кассе. Однако одного из ребят там удалось задержать сотрудникам проезжавшего мимо патруля. После этого дети еще не побоялись вернуться. Тогда они и забрали телефон. Утверждается, что они также ушли до прибытия группы быстрого реагирования.