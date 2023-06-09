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В Екатеринбурге подростки обокрали две стоматологии на Татищева

15.16 Воскресенье, 11 июня 2023
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в ночь с 9 на 10 июня подростки обокрали две стоматологические клиники: на Татищева, 82 и Татищева, 77. Предположительно, в обоих случаях в краже участвовала одна и та же группа ребят.

Как сообщает портал Е1.RU, в стоматологии на Татищева, 82 они забрали из кассы деньги, а также украли два iPhone и фотоаппарат. Со слов владельца клиники, были похищены более 50 тысяч рублей. По данным издания, наряд охраны приехал через девять минут после того, как сработала сигнализация.

Из стоматологии на Татищева, 77 ребята вынесли лишь служебный смартфон. Денег в кассе не было. Как заявили порталу представители клиники, они их не хранят в кассе. Однако одного из ребят там удалось задержать сотрудникам проезжавшего мимо патруля. После этого дети еще не побоялись вернуться. Тогда они и забрали телефон. Утверждается, что они также ушли до прибытия группы быстрого реагирования.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:10 Причиной смерти журналистики из Нижнего Тагила могла стать врачебная ошибка
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16:29 В Свердловской области утвердили инструкцию по трансплантации органов
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12:49 Глава Березовского вновь попросил волонтеров помочь в борьбе с пожарами
11:55 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге активов энергетиков
11:01 Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в Туринске
10:11 В Екатеринбурге на три месяца приостановили доставку роллов «Ёбидоёби» после вспышки сальмонеллеза
09:17 В Свердловской области количество лесных пожаров сократилось до двух
21:24 Охоту на электросамокатчика устроил водитель иномарки в Екатеринбурге
20:52 Обидчивый покупатель угрожал сжечь магазин в Ревде
20:14 В Кольцово не пустили в полёт женщину с рогами и когтями
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