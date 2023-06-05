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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге активов энергетиков

11.55 Суббота, 10 июня 2023
Криминал
Скрин из видео: URA.RU
В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в поджоге активов электросетевой компании «Россети Урал» на улице Шефской. По некоторым данным, он сделал это из-за конфликта с одним из руководителей организации.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (уничтожение имущества путем поджога). Подозреваемого, по данным издания, уже задержали. Если вина будет доказана, ему могут грозить пять лет колонии. Сумма ущерба выясняется.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области информацию о произошедшем не подтвердили и не опровергли, сославшись на тайну следствия. В «Россети Урал» инцидент подтвердили, но не стали раскрывать детали, также сославшись на следствие. Известно лишь то, что поджог произошел в конце мая.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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