Охоту на электросамокатчика устроил водитель иномарки в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» завели на 61-летнего мужчину, который устроил стрельбу по молодому электросамокатчику. В итоге этой «охоты» парень оказался на больничной койке.Звуки выстрелов прозвучали в Пионерском жилом районе Екатеринбурга. Стрелял пожилой водитель автомобиля марки «Range Rover», предположительно — из пневматической винтовки. Одним выстрелом он поразил дорожный знак, а вот ещё один заряд угодил в 19-летнего парня, ехавшего на электросамокате.Возможно, водителю иномарки удалось бы скрыться, но раненный успел записать номер его машины. А полицию вызвала бригада «Скорой помощи», доставлявшая подстреленного юношу в реанимационное отделение Центральной городской больницы №23. Медики сообщили в 3-е отделение полиции, что у них пациент с явно криминальной травмой живота.Юноша был экстренно прооперирован. Стрелявший в него мужчина задержан. Свой поступок он объяснил личной неприязнью.