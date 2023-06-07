Обидчивый покупатель угрожал сжечь магазин в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Шумные два дня устроил магазину «Монетка» в Ревде один из посетителей. Его совместный с супругой визит закончился скандалом из-за бутылки водки, а продолжился на следующий день угрозами спалить торговую точку.Семейная пара пришла в «Монетку» в среду, 7 июня. Их заподозрили в краже бутылки водки (и некоторые очевидцы подтверждают, что это не было голословным обвинением). Мужчина со своей дамой не без скандала, но удалился, а в четверг вечером вернулся, уже без жены, зато с бутылкой какой-то жидкости.Жидкость из бутылки обидчивый покупатель разлил на пол и облился ею сам. Заявив, что это горючее вещество, мужчина пригрозил сжечь «Монетку». Серьёзность его намерений косвенно подтверждалась тем, что в этот свой визит мужчина нарядился в нечто, сильно напоминающее костюм химзащиты.К месту событий съехались полицейские и сотрудники МЧС. Мужчину удалось задержать и вывести из здания торговой организации. В беседе с полицейскими задержанный пояснил, что его оскорбило не само обвинение в краже бутылки водки, а тот факт, что фото с ним в качестве предполагаемого магазинного воришки было обнародовано.Сегодня, 9 июня, стало известно, что против неудавшегося поджигателя собираются возбудить уголовное дело. Если дело дойдёт до суда, ревдинцу грозит лишение свободы до 5 лет в колонии. Такое наказание допускает статья 167 УК РФ, которой, в частности, регулируются дела о покушениях на поджог.