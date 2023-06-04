В столице Урала школьницы жестоко избили свою сверстницу

– рассказали в МВД.

«Сотрудники полиции установили всех участников данного инцидента. Несовершеннолетние, 14 и 15 лет, применившие физическую силу к своей сверстнице, рассмотрены на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и поставлены на учет. С ними, а также их законными представителями проводится соответствующая профилактическая работа»,