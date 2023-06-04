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В столице Урала школьницы жестоко избили свою сверстницу
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столице Урала в подъезде одного из домов на Юго-Западе школьницы жестоко избили свою сверстницу. Инцидент произошел два-три месяца назад, однако огласку ситуация получила лишь в минувшую среду, когда очевидцы поделились видео с произошедшим со СМИ.
Кадры с избиением девушки опубликовал телеграм-канал «Бандитский центр». На видео видно, как школьница стоит в подъезде в окружении сверстников. В какой-то момент она хочет от них уйти, но ее тянут за лямку рюкзака, после чего пинают в спину, от чего девушка едва не падает на лестнице. После этого она пытается убежать. Компания школьников ее преследует и догоняет на общем балконе, где две другие девушки валят ровесницу на пол и начинают пинать по голове.
Как сообщили в пресс-группе полиции, мать пострадавшей девочки обратилась в органы внутренних дел еще в начале марта.
Кадры с избиением девушки опубликовал телеграм-канал «Бандитский центр». На видео видно, как школьница стоит в подъезде в окружении сверстников. В какой-то момент она хочет от них уйти, но ее тянут за лямку рюкзака, после чего пинают в спину, от чего девушка едва не падает на лестнице. После этого она пытается убежать. Компания школьников ее преследует и догоняет на общем балконе, где две другие девушки валят ровесницу на пол и начинают пинать по голове.
Как сообщили в пресс-группе полиции, мать пострадавшей девочки обратилась в органы внутренних дел еще в начале марта.
«Сотрудники полиции установили всех участников данного инцидента. Несовершеннолетние, 14 и 15 лет, применившие физическую силу к своей сверстнице, рассмотрены на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и поставлены на учет. С ними, а также их законными представителями проводится соответствующая профилактическая работа»,
– рассказали в МВД.
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