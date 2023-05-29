Возрастное ограничение 18+
Жителя Нижнего Тагила приговорили к 12 годам колонии за убийство отца «из жалости»
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Нижнего Тагила. Он убил своего отца, инвалида 1 группы, «из жалости».
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 18 октября прошлого года мужчина находился в квартире дома на улице Правды в Нижнем Тагиле, где проживал вместе с отцом – инвалидом 1 группы. При помощи фрагмента электропровода он убил своего отца. Смерть пожилого мужчины наступила в результате механической асфиксии.
Как добавили в СУ СКР по Свердловской области, во время допроса осужденный заявил, что пошел на убийство из чувства сострадания: ему нелегко было видеть, как отец переносит трудности, обусловленные его инвалидностью.
Гособвинитель в ходе судебных прений просил назначить мужчине 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима и с ограничением свободы на два года.
Свердловский областной суд назначил виновному 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на полтора года.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 18 октября прошлого года мужчина находился в квартире дома на улице Правды в Нижнем Тагиле, где проживал вместе с отцом – инвалидом 1 группы. При помощи фрагмента электропровода он убил своего отца. Смерть пожилого мужчины наступила в результате механической асфиксии.
Как добавили в СУ СКР по Свердловской области, во время допроса осужденный заявил, что пошел на убийство из чувства сострадания: ему нелегко было видеть, как отец переносит трудности, обусловленные его инвалидностью.
Гособвинитель в ходе судебных прений просил назначить мужчине 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима и с ограничением свободы на два года.
Свердловский областной суд назначил виновному 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на полтора года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».