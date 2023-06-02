В колонию на год отправили проворовавшегося кладовщика в Заречном

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Житель города Заречный работал кладовщиком в компании «ПК Контур» по сборке и продаже комплектующих к сантехнике. Зарплата молодому человеку, видимо, показалась маловатой, и он нашёл дополнительный источник дохода. Нашёл здесь же, на складе, где работал.Ничего особо затейливого — 25-летний кладовщик попросту начал обкрадывать «родное» предприятие, втихую утаскивая оттуда различные латунные изделия. «Добычу» он банально сдавал в пункты приёма металла. В этом деле он оказался столь усерден, что за несколько месяцев — с сентября по октябрь — успел натаскать сантехнических деталей на сумму, превышающую миллион рублей. На этом он, конечно, не остановился бы, да руководство компании обнаружило нехватку, и нечистого на руку кладовщика поймали.В Белоярском районном суде прошёл процесс по рассмотрению данного дела. Молодого кладовщика решено отправить на год в исправительную колонию общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу предприятия материальный ущерб, — сообщает прокуратура Свердловской области. Приговор в законную силу не вступил.