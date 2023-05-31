Жительницу Красноуфимска подозревают в убийстве знакомого

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Красноуфимске ранее судимая женщина подозревается в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, вечером 4 июня подозреваемая поссорилась со своим знакомым в квартире дома на переулке Черкасовском. Во время ссоры она взяла нож и ударила им в область сердца мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что в тот вечер в квартире распивали спиртное четверо человек: трое мужчин и одна женщина. Один из мужчин стал оказывать подозреваемой знаки внимания, но она его отвергла. Однако тот продолжил настаивать, и тогда женщина вспылила и схватила попавшийся под руку нож.Сейчас следователь СКР устанавливает все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее подозреваемая была судима за разбой.